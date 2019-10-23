Yangın saat 03:00 sıralarında İstinye Mahallesi Gümüş Damla Sokak'ta bulunan bir atık toplama merkezinde çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına, Şişli, Seyrantepe, Sarıyer, İstinye İtfaiye Grup Amirlikleri müdahale etti.

İÇERİDE BULUNANLAR PANİKLE DIŞARI KAÇTI

Atık malzeme toplayan Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı öğrenilen iş yerinde bulunanlar, çıkan yangınla birlikte dışarı çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

YANGIN BİR SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın sırasında arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

İÇERİDE KALANLAR BUZDOLABININ PATLADIĞINI SÖYLEDİ

Yangın sırasında içeride bulunan Pakistan uyruklu vatandaş, buzdolabının patladığını belirterek, "Buzdolabı patladı. İçeride 7 kişi vardık hepimiz dışarı kaçtık" dedi.