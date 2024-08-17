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Sarıyer'de İETT otobüsü motosikletliye çarptı! İşte o anlar

Sarıyer'de dönüş yapan İETT otobüsüne motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA17 Ağustos 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Sarıyer'de İETT otobüsü motosikletliye çarptı! İşte o anlar
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Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Yeniköy Güzelce Mahallesi Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde dönüş yapan İETT otobüsü motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletlinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yol üzerinden dönüş yapan İETT otobüsü motosikletliye çarptığı, kazayı görenlerin ise koşarak yaralıya yardım ettiği görülüyor. Kaza sonrasında yaşananlarda cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde İETT otobüsünün dönüş yaptığı yönün yasak olduğunu gösteren levha dikkat çekti.

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