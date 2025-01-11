Sarıyer'de kaza: 3 kişi yaralandı

Cendere Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan D.G'nin kullandığı 34 GFE 219 plakalı kamyon, refüjü aşıp karşı yönden gelen 34 FLU 527 plakalı otomobile çarptıktan sonra yan yattı.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.