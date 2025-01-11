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Sarıyer'de kaza: 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Sarıyer'de kaza: 3 kişi yaralandı
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Cendere Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan D.G'nin kullandığı 34 GFE 219 plakalı kamyon, refüjü aşıp karşı yönden gelen 34 FLU 527 plakalı otomobile çarptıktan sonra yan yattı.

Kazada otomobildeki 2 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddede bir şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralı 3 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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