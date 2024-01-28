Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Vali Gül: Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA KINAMA



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" açıklamada bulundu

Adalet Bakanı Tunç, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ OLAYI TAKİP EDİYOR"



Saldırının yaşandığı kilisede açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İçişleri Bakanımız açıklamayı yaptı. Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Saldırıda yaralı yok. İçeri girilmiş, içerideki kişiye saldırıda bulunulmuş. Bunun üzerine polisimiz çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor" dedi.