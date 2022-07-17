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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna girdi, 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın akaryakıt istasyonuna girmesiyle meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 20:33 - Güncelleme:
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Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde Ö.T.B'nin kullandığı 34 DP 948 plakalı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak petrol istasyonunda yakıt alan 34 GT 3845 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sırasında otomobiline yakıt alan G.Ş. ile istasyon görevlisi S.K. araçların arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yakıt pompasında hasar meydana geldi.

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