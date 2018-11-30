Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü

Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu.

İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin eşi Arife Çetin'in olayı haber verdiğini belirterek, "Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar" dedi. 

İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

100 adet 'Ertuğrul' robotu Emniyet'e teslim edildi

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Çingene Kızı'nın parçaları evine döndü

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

Emekliye her ay 367 lira aile yardımı yapılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA