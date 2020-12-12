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Sarıyer'de yat yangını

Sarıyer'de bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 07:38 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 08:16
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Sarıyer’de bakımı yapılan yat teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir yat teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı.

İçinde kimsenin bulunmadığı tekne, yangın sonucu hasar aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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