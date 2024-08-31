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Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer'de yağışlardan dolayı yolda çökme yaşandı.

IHA31 Ağustos 2024 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
Sarıyer'de yol çöktü
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Maden Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü. Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken trafik tek şeritten devam etti.

O esnada yolda kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

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