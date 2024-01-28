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  • Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Yerlikaya, maskeli 2 kişinin ise arandığını belirtti.

28 Ocak 2024 Pazar 12:53 - Güncelleme:
Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırı... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Sarıyer
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