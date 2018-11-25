Şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı
Karabük'te, şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını iş yeri sahibi ve esnaflar söndürdü
- DHA
Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan iş yerinde elektrik malzemeleri satışı yapan Lütfullah Karagül (30), cep telefonunu şarjda bırakarak yan taraftaki kahvehaneye gitti.
Bir süre sonra patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. Karagül ve esnaf arkadaşları, yangın tüpleriyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü.
İş yerinde maddi hasar oluştu.
Lütfullah Karagöl, "Cep telefonum şarjdaydı. Yüzde 100 telefondan çıktı yangın. Dükkana girdiğimde bir anda alev çarpıyordu. Arkadaşlar yardım etti ve yangını söndürdük´´ dedi.
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