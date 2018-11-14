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Şarkıcıya 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan hapis cezası

Edirne'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Edirne'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 
Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.
 
Sanık İnaç, yasa dışı örgüt üyesi ve sempatizanı olmadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.
 
Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakasının olmadığını öne süren İnaç, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini savundu.
 
Mahkeme heyeti, İnaç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
 
"Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, HDP'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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