Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın yolsuzluğunu Macar başkan ifşa etti!

Tekirdağ'ın CHP'li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Macaristan'dan heyet gelmiş gibi göstererek Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner ile birlikte felekten bir gece çaldı. Alpay Var, alkollü içeceklerin de bulunduğu 14 bin 750 liralık hesabı Şarköy Belediyesi'ne fatura etti.

İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Yolsuzluk skandalı sahte faturada adı geçen Macaristan'ın Paszto Belediye Başkanı Farkas Attila'nın soruşturma dosyasına gönderdiği yazıyla ifşa oldu.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Şarköy'ün Sesi gazetesi sahibi Yakup Önal ve gazeteci oğlu Deniz Önal da İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izninden yola çıkarak olayı haberleştirdi. Haberin ardından Belediye Başkanı Alpay Var'ın ağabeyi Alper Var, gazete binasının önünde Deniz Önal'a saldırdı. Deniz Önal'a yumruk atan Alper Var, "Sıra babanda. Onu da öldüreceğim" diye tehdit etti. AKŞAM'a konuşan gazetenin sahibi Yakup Önal, "İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesinin ardından gazeteci olarak bunu haber haline getirdik. Olay günü oğlum Deniz Önal gazetenin önünde bisikletine binmek isterken Belediye Başkanı'nın ağabeyi Alper Var'ın yumruklu saldırısına uğradı. Oğlum şikayetçi oldu. Ben de savcılığa tehdit ve hakaret suçundan şikayette bulunacağım" dedi.

HAYALİ HEYETE DAVET

CHP'li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var imzasıyla, 22 Temmuz 2019 tarihinde, Şarköy Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bir yazı gönderilerek, "Macaristan Cumhuriyeti Paszto Kardeş Belediyemizden ilçemize gelecek olan heyetin 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında Belediyemize ait Sosyal Tesislerde ağırlanması hususunda gereğini rica ederim" denildi. Ancak, söz konusu tarihlerde Macaristan'dan herhangi bir heyet gelmedi. Heyet gelmediği gibi Belediye Başkanı Alpay Var, Başkan Yardımcısı Adnan Sevim ve CHP İlçe Başkanı Birol Taner sosyal tesise giderek felekten bir gece çaldılar.

FATURAYI BELEDİYEYE KESTİ

Burada yanlarındakilerle eğlenen CHP'li Başkan Var, 14 bin 750 TL'lik ücreti Macaristan Paszto kasabasından heyeti ağırlamış gibi Şarköy Belediyesi'ne fatura etti. Eğlencede, levrek, tavuk şiş, 23 porsiyon ızgara köfte, 4 porsiyon antrkot, 23 adet levrek tandır, 21 adet kalamar tava, porsiyon mezgit 10 porsiyon kaşarlı köfte, 6 porsiyon kuzu Şiş. karides güveç, meyve, çeşitli mezeler, peynir, salata gibi birçok yiyeceğin dışında, 73 adet cam su (365 TL) 2 bin 255 TL'lik rakı tüketildi. İçişleri Bakanlığı iddialar üzerine Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var hakkında 'resmi evrakta sahtecilik'ten soruşturma başlattı.

EN SON 5 YIL ÖNCE GİTMİŞTİK

Skandal, sahte faturada ismi geçen Paszto Belediye Başkanı Attila Farkas'ın soruşturma dosyasına gönderdiği yazıyla ifşa oldu. Farkas, "Ben Farkas Attila Paztso Belediye Başkanı olarak açıklıyorum; 22-23-24 Temmuz tarihleri arasında, kardeş şehrimiz Şarköy'e hiçbir ziyaretimiz olmamıştır" ifadelerini kullandı, en son 2017'de Şarköy'e ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlattı. AKŞAM'ın ulaşmaya çalıştığı Alpay Var ile ağabeyi Alper Var ise telefonlara çıkmadı.

MACARCA / TÜRKÇE