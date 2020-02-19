Sarp Gümrük Kapısında minibüsün yakıt deposunda 115 kilogram kaçak bal ele geçirildi

AA 19 Şubat 2020 Çarşamba12:26 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:26

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'na Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı yolcu minibüsü, şüphe üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Minibüsün yakıt deposunun orta bölümünde özel bir bölme içine bal gizlendiği anlaşıldı.

Aracın deposundan 115 kilogram bal çıkarıldı.

Sağlıksız, uygunsuz koşullarda yakıt deposunda Türkiye’ye sokulmak istenilen kestane balına ve araca el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık bir ay önce söz konusu gümrük kapısında benzer yöntem kullanılarak yapılmak istenen bal kaçakçılığı engellenmişti. Bu kapsamda yabancı plakalı minibüsün deposuna gizlenen 145 kilogram ağırlığındaki kaçak bal tespit edilerek piyasaya sürülmesi önlenmişti.