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Sarp Sınır Kapısı'nda 20 bin kutu ''kırmızı reçeteli ilaç'' ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, beyan edilmeksizin yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin 'kutu kırmızı reçeteli' ilaç ele geçirildi.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:14
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün çalışmaları sonucu yapılan analizde gümrük kapısına gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Bunun üzerine x-ray taramasına sevk edilen şüpheli tır, ardından arama hangarında detaylı olarak kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde, taşınan yüke ilişkin gümrük idaresine verilen beyanda yer almayan, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen, tekstil eşyasının arasında gizlenmiş koliler içerisinde ilaç kutuları bulunduğu saptandı.

Detaylı araştırmada, 5'er adetlik ampuller halinde ambalajlanan ilaçların uyuşturucu etkisinin bulunduğu ve Türkiye'de "kırmızı reçete" ile satıldığı tespit edildi.

Ele geçirilen 20 bin kutu ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlenirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmaya Hopa Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam ediliyor.

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