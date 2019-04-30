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Sarp Sınır Kapısı'nda 6 milyon 500 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan Sarp Gümrük Kapısı'na bir araçla kaçak sigara sevk edileceği, farklı beyan verilmek suretiyle gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmeye çalışılacağı bilgisi edinildi.
 
İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri detaylı olarak incelendi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Operasyon Birimleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce oluşturulan bir ekip elde ettikleri bilgilerle belirlenen firma, araç ve şahısları takip altına aldı.
 
İşlemleri takip altında tutulan bir aracın Sarp Gümrük Kapısı'na gelişinin ardından şoför ve TIR, CCTV kamera sistemleri üzerinden takibe alındı. Yapılan gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından söz konusu aracın yükünün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilerek tır arama hangarına alındı.
 
TIR'da bulunan gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde, araçta bulunan eşyaların tamamının sigara olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaraların tahmini piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.
 
Konuyla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. 

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