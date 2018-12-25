Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonda, 9'u gümrük muayene memuru 12 kişi gözaltına alındı.