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Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonda, 9'u gümrük muayene memuru 12 kişi gözaltına alındı.

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Sarp Sınır Kapısı'nda rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonda 9'u gümrük muayene memuru 12 şüpheli gözaltına alındı.
 
Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sarp Sınır Kapısı'ndaki rüşvet, irtikap ile göçmen ve gümrük kaçakçılığı olaylarının aydınlatılması amacıyla operasyon başlatıldı.
 
Operasyonda, 9'u gümrük muayene memuru 12 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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