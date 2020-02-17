İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0516
  • EURO
    6,5578
  • ALTIN
    307.678
  • BIST100
    120821
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı
Güncel

Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Fındıklı'ya kadar ulaştı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde, bölgedeki etkili kar yağışı nedeniyle 3 gün boyunca TIR girişlerine izin verilmedi. TIR'lar, Türkiye tarafında belli aralıklarla 15 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Karadeniz Sahil Yolu boyunca Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini de geçerek 40 kilometre mesafedeki Fındıklı'ya kadar uzadı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi15:34 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:34

Gürcistan gümrüğünde geçen hafta işlemlerin yavaşlaması ve olumsuz kış şartları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen TIR'lar Türkiye tarafında kuyruk oluşturdu. Gürcistan'da yol güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu uygulama nedeniyle Türkiye tarafında TIR parkları da doldu. Rize’nin Fındıklı ilçesine kadar uzanan 40 kilometre mesafede yaklaşık 1200 TIR sürücüsü, işlem yapılmasını bekledi. Bölgede kar yağışının etkisini azaltmasıyla, Gürcistan'da yeniden gümrük işlemlerine başlandı. Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sürücüler TIR'larını yol kenarına park ederek, sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden olurken, 15 kilometrelik de kuyruk oluşturdu. Günde ortalama 450 TIR’ın gümrük işlemi yapılan kapıda geçişin sağlanmasıyla yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor.

KUYRUK PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEK

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, TIR sürücülerinin büyük sıkıntı çektiğini belirterek, “Sarp sınır kapısında bazen dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. 8 Şubat'ta Gürcistan gümrüğünde kısa süreli bir sistem sıkıntısı yaşanmıştı. Arkasından 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde ise kar yağışı nedeniyle Gürcistan tarafında Batum Kutaisi arasındaki yolun kapalı olması sebebiyle TIR geçişlerine izin verilmedi. Günlük 50 araca kadar düşürülen geçişler nedeniyle Türkiye tarafında TIR kuyruğu Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Gerek Türkiye gümrük personeli gerek Gürcistan personeli özveriyle çalışsa da yaşanan bu süreçte en büyük sıkıntıyı TIR sürücüleri çekiyor. 24 saat bir aracın içerisinde olmak ve gerekli doğal ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor bir iş. Cuma günü Fındıklı'ya kadar uzanan kuyrukta 1200 civarında TIR vardı bugün öğle saatleri itibariyle bu sayının 750'ye kadar düştüğünü tespit ettik. Cumartesi 547 TIR, pazar 570 TIR'ın geçişi sağlandı. Bugün de 550'sinin geçeceği düşünülürse Çarşamba günü en kötü olasılıkla Perşembe günü motor kuyruğunun sona ereceğini ifade edebiliriz” diye konuştu.

'BEKLEYİNCE YÜKÜMÜZ ZARAR GÖRÜYOR'

Duruma tepki gösteren TIR sürücüleri, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi. Kayseri’den geldiğini belirten Mehmet Sarı, “Kayseri'den geliyorum. Kapıdan geçeceğiz ama bekliyoruz. Üç dört gündür sırada bekleyen arkadaşlarımız var. Ben sabah 08.00 gibi geldim, daha hiç kımıldama yok. Ben Azerbaycan'a gideceğim ama Gürcistan’a giremedim daha. Soğukta burada sıra beklemek çok zor zaman kaybediyoruz. Taşıdığı malzeme bozulabilecek olan arkadaşlar var” dedi. Muharrem Umut ise, “Giresun'dan geliyorum Azerbaycan’a gidiyorum. Önümde 15 kilometrelik bir kuyruk var. Bizim Gürcistan'a geçebilmemiz 2-3 gün sürer. Çünkü önümüzdeki arkadaşlarımız da o kadar zaman bekleyerek ancak geçişlerini yapabildiler. Biz kuru yük taşıyoruz bekleyince eşyamız bir zarar görmüyor ama bozulacak malzeme taşıyan arkadaşlar var. 2-3 gün beklemek onlar için de bizim için de büyük kayıp” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk! Milli radarda sona yaklaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin
NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

NATO-Rusya gerilimini had safhaya çıkaracak tarihi sevkiyat: Rotanızı değiştirin

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor
Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Akıncı'ya soğuk duş! KKTC'de 'Türkiye hassasiyeti' kazanıyor

Boynuz kulağı geçermiş
Boynuz kulağı geçermiş

Boynuz kulağı geçermiş

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Önemli bölgeye TSK kalkanı

Önemli bölgeye TSK kalkanı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.