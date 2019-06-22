Sarp'ta 12 milyon 825 bin liralık kaçak eşya operasyonu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda 3 tırda yapılan aramada gümrüklenmiş değeri 12 milyon 825 bin lira olan kaçak eşya bulundu.