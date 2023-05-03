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SASAD'da ikinci Osman Okyay dönemi

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği'nin (SASAD), 33. Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu üyeleri, oy birliği ile Osman Okyay'ı ikinci defa Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçti.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
SASAD'da ikinci Osman Okyay dönemi
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SASAD'ın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, geçen hafta yapılan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin 33. Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu üyeleri, başkanlık seçimi için bugün online toplantı yaptı.

Yapılan Başkanlık seçimleri sonrası, Yönetim Kurulu'nda oy birliği ile Osman Okyay (HUKD Yönetim Kurulu Başkanı) ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Başkan vekili olarak M. Akif Nacar (Havelsan Genel Müdürü), Sayman Üye Zeynep ÖKTEM (TSSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) seçildi.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise FNSS Genel Müdürü ve CEO'su K. Nail Kurt, ROKETSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat İkinci, ALP Havacılık Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Güldoğan, STM Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, METEKSAN Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Temel Kotil, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, BİTES Savunma Genel Müdür ve CEO'su Uğur Coşkun, KOÇ Bilgi ve Savunma Genel Müdürü Mehmet Hakan Öktem olarak belirlendi.

  • SASAD
  • Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği
  • Osman Okyay

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