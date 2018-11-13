Şasi numarasıyla 10 milyon TL’lik vurgun

Kocaeli merkezli 20 ilde polisin düzenlediği operasyonda, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan 9 şüpheli gözaltına alındı. Kendilerine ‘Düzenbazlar Çetesi’ adını veren şüphelilere yönelik operasyonda yaklaşık 100 çalıntı araç ele geçirildi. Polis ekipleri, ağır hasarlı araçların şasi numaralarını çalıntı araçlarınkileriyle değiştirip, bu araçları da satan çeteyi belirledi. Kendilerine ‘Düzenbazlar Çetesi’ adını veren şüphelilerin yakalanması için 6 ay süren takibin ardından ‘Pert Oto’ operasyonu düzenlendi.

OTOPARK DOLDU

Kendilerini galerici gibi gösterip araçları satan şüphelilere yönelik Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ayrıca satılmış piyasa değeri 10 milyon TL olan 100’e yakın araç da ele geçirildi. Çalıntı araçlar, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkına çekildi. Sahipleri belirlenen bazı araçlar sahiplerine teslim edildi. Polis yetkilileri, son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdiklerini, vatandaşların araç satın alırken servise giderek araçların şasi numaralarını ruhsat bilgileri ile karşılaştırmalarını önerdi.