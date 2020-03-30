İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5608
  • EURO
    7,2376
  • ALTIN
    342.358
  • BIST100
    88263
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Salgının yayıldığı Çin'de hayat normale dönüyoR! Eğitim tekrar başladı
Güncel

Salgının yayıldığı Çin'de hayat normale dönüyoR! Eğitim tekrar başladı

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Corona Virüsün (Covid-19) Çin'de yayılması durma noktasına geldi. Ülkenin belirli kesimlerinde eğitim kısmi olarak başladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:34
ABONE OL

82 bin 198 vakanın bulunduğu; 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdiği hastalığın ortaya çıktığı Çin’in belirli bölgelerinde eğitim başladı. Çin medyası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 370 bin öğrencinin eğitim hayatına geri döndüğünü duyurdu.

Huhhot kentinde yaşayan 16 yaşındaki Qingel, “Uzun kış tatili sonunda bitti. Sınır arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Dün gece uyuyamadım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Jiangsu bölgesinde 9’uncu ve 12’inci sınıf öğrencilerinin de okullara döndüğü belirtildi. Okullarda virüse karşı tedbirlerin sürdüğü aktarıldı. Öğrencilerin okul binasına girişi öncesi ateşlerinin ölçüldüğü ve ‘bir metre mesafe’ kuralının uygulanmaya devam edildiği belirtildi.

Başkan Erdoğan 500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.