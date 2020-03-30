30 Mart 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:34

82 bin 198 vakanın bulunduğu; 3 bin 308 kişi yaşamını yitirdiği hastalığın ortaya çıktığı Çin’in belirli bölgelerinde eğitim başladı. Çin medyası, İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 370 bin öğrencinin eğitim hayatına geri döndüğünü duyurdu.

Huhhot kentinde yaşayan 16 yaşındaki Qingel, “Uzun kış tatili sonunda bitti. Sınır arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Dün gece uyuyamadım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Jiangsu bölgesinde 9’uncu ve 12’inci sınıf öğrencilerinin de okullara döndüğü belirtildi. Okullarda virüse karşı tedbirlerin sürdüğü aktarıldı. Öğrencilerin okul binasına girişi öncesi ateşlerinin ölçüldüğü ve ‘bir metre mesafe’ kuralının uygulanmaya devam edildiği belirtildi.