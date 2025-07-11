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Şaşkına çeviren manzara! CHP'li belediye mağdur etti, vatandaş çözümü böyle buldu

CHP yönetimindeki Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar, yazın tozdan, kışın çamurdan korunmak için sokağa halı serdi. Belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten mahalle sakinleri, kendi imkânlarıyla sokaklarını yaşanabilir hale getirmeye çalışıyor.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 10:07 - Güncelleme:
Şaşkına çeviren manzara! CHP'li belediye mağdur etti, vatandaş çözümü böyle buldu
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Tekirdağ'ın yazlık ilçesi Marmaraereğlisi'nde yol çilesi bitmek bilmiyor. Yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlar, sokaklara halı sererek çamur ve tozla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışıyor.

TOZDAN, ÇAMURDAN BIKTILAR, ÇAREYİ HALIDA BULDULAR

Mahalle sakinlerinden Osman Şahin, "Burası yazın çok çamur, kışın çok toz oluyor. Bahar aylarında da çok ot oluşuyor. Buraya su, yol, elektrik istiyoruz. İbrahim Bey ile birlikte buraya halı serdik. Bir nebze de olsa çamur ve toza karşı faydasını görüyoruz. Kendi imkanlarımızla bunu yapabildik. Marmaraereğlisi Belediyesi'ne gittim, birkaç kez dilekçe verdim ama hiçbir şekilde çözüm olmadı. A partisi B partisi fark etmeden kime müracaat ettiysem hiç kimse gelmedi" diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

2007'DEN BERİ BURADA AMA ÇİLESİ BİTMEDİ

Yıllardır aynı mahallede yaşayan İbrahim Lato ise "2007'den beridir burada oturuyorum. Maalesef kışın çamurdan, yazın tozdan dolayı buraya halı serdik. Başka bir çare kalmadı. Yetkililerden artık bir çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHALLEDE YOL YOK AMA SORUN ÇOK

Dereağzı Mahallesi sakinleri, yaşadıkları sorunların sadece yolla sınırlı olmadığını, altyapı ve üstyapının da yıllardır ihmal edildiğini dile getiriyor. Vatandaşlar çözüm bulunmazsa halıdan sonra taş dizmeyi bile düşündüklerini söyledi.

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