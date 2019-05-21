‘Satın alamıyorduk, şimdi satıyoruz’

Eskiden havacılıkta satın alamadığımız teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ediyoruz” dedi. Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları” etkinliğine katıldı.

HAREKATLARA KATKI VERDİ

Terörler mücadelede insansız hava araçlarının etkili şekildekullanıldığını ve bu araçların çok gelişmiş ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, eskiden havacılıkta satın alınan teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı. Bayraktar, kendi sınıfında en iyi insansız hava aracını yaptıklarını belirterek, “Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekatında silahlı insansız hava araçları kullanıldı.Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan’ın bu araçlarauygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı” ifadelerini kullandı.