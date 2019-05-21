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‘Satın alamıyorduk, şimdi satıyoruz’

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Kendi sınıfında dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık.

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Eskiden havacılıkta satın alamadığımız teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ediyoruz” dedi. Bayraktar, Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen “Beyoğlu Milli Teknoloji Buluşmaları” etkinliğine katıldı.  

HAREKATLARA KATKI VERDİ 

Terörler mücadelede insansız hava araçlarının etkili şekildekullanıldığını ve bu araçların çok gelişmiş ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, eskiden havacılıkta satın alınan teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı. Bayraktar, kendi sınıfında en iyi insansız hava aracını yaptıklarını belirterek, “Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekatında silahlı insansız hava araçları kullanıldı.Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan’ın bu araçlarauygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı” ifadelerini kullandı.

Uzayda ilk 3’ten biri olabilirdik    

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Nuri Demirağ’ın, Vecihi Hürkuş’un çalışmaları yok edilmemiş olsa bugün çok farklı bir noktada olunacağına dikkati çekerek, 1950’lerdeülkedeki bütün çalışmaların yok edildiğini anımsattı. 1950’den önce teknolojik anlamda ciddi girişimler olduğunu hatırlatanBayraktar, “Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş’tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor” diye konuştu. 

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