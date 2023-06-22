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Sattığı sucuktan kurtçuk çıkan işletmeye para cezası verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrol görevlileri, Elazığ'da sattığı sucuktan kurtçuk çıkan işletme hakkında idari yaptırım kararı uygularken, ürünlerin piyasadan toplatılması kararı aldı.

IHA22 Haziran 2023 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
Sattığı sucuktan kurtçuk çıkan işletmeye para cezası verildi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol görevlileri, 'Elazığ'da bir vatandaşın aldığı sucuktan kurtçuk çıktığı' bilgisi üzerine denetimler gerçekleştirmiş, işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulanarak ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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