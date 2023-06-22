Sattığı sucuktan kurtçuk çıkan işletmeye para cezası verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol görevlileri, 'Elazığ'da bir vatandaşın aldığı sucuktan kurtçuk çıktığı' bilgisi üzerine denetimler gerçekleştirmiş, işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulanarak ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

��Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol görevlileri, "Elazığ'da bir vatandaşın aldığı sucuktan kurtçuk çıktığı" bilgisi üzerine denetimler gerçekleştirmiş, işletme hakkında idari yaptırım kararı uygulanarak ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alınmıştır.⬇️ pic.twitter.com/tmxkFPXdCA — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 22, 2023