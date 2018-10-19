Satya’dan Yayalar Pendik Projesi’nde “Yüzde 0 Faiz ve Şirket için 60 ay Vade” Fırsatı
Gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı kazandıran Satya, Pendik’te inşa ettiği Yayalar Projesi’nde yüzde 0 faiz ve şirket içi 60 ay vade imkânı ile 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi yapıyor. Satya’nın Yayalar Pendik’ten ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu bir diğer imkân ise %0,98 faiz ve 120 ay vade fırsatı…
İstanbul’un konumu itibarıyla üniversitelerden hastanelere, ulaşım akslarından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığına kadar sahip olduğu birçok olanakla değeri hızla artan bölgesi Pendik’te Yayalar Projesi’ni inşa eden Satya, yüzde 0 faiz ve şirket içi 60 ay vade ya da yüzde %0,98 faiz ve 120 ay vade fırsatı 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi yapıyor.
Yılmaz Aydoğan: “İstanbul’da yaşam kuzeye taşınırken Pendik’in geleceğini öngörerek Yayalar’ı inşa ediyoruz”
Satya Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aydoğan kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İstanbul, yakın zamanda hizmete girecek olan yeni havalimanı ve ardından inşasına başlanacak Kanal İstanbul gibi dev projelerde büyük bir değişime hazırlanıyor. Yaşamın İstanbul’un kuzeyine taşındığı bir dönemde Satya olarak Pendik’in geleceğini ön görerek Yayalar Projesi’ni inşa etmeye başladık. Yayalar Pendik, şehir merkezindeki tek havalimanı olacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 dakika uzaklıkta olmasının yanı sıra konumu itibarıyla bölgedeki üniversitelere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve ulaşım akslarına yakınlığıyla tercihleri etkileyecek birçok faktörü bünyesinde barındırıyor.”
Avantajlı Lokasyon, Yüksek Getiri
Satya’nın Yayalar Pendik Projesi, toplam 12 bin metrekare alan üzerine 11 katlı 4 blok halinde inşa ediliyor. Proje kapsamında 362 daire ve 25 ticari birim yer alırken projede 1+1, 2+1 ve 3+1 formatta daireler ve bahçe katları ile 3+1 ve 5+1 dubleks dairelerde ferah bir yaşamın sunulacak. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’na bağlantı yollarına yakın bir konumda yer alan Yayalar Pendik, yakın zamanda açılacak metro durağına da 500 metre mesafede konumlanıyor. Yüzde 70'i yeşil alanlara ayrılan Satya Yayalar Pendik’te, açık kapalı yüzme havuzları, yürüyüş alanları ve kapalı otopark gibi birçok sosyal imkân da bulunuyor.
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