Satya’dan Yayalar Pendik Projesi’nde “Yüzde 0 Faiz ve Şirket için 60 ay Vade” Fırsatı

İstanbul’un konumu itibarıyla üniversitelerden hastanelere, ulaşım akslarından Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığına kadar sahip olduğu birçok olanakla değeri hızla artan bölgesi Pendik’te Yayalar Projesi’ni inşa eden Satya, yüzde 0 faiz ve şirket içi 60 ay vade ya da yüzde %0,98 faiz ve 120 ay vade fırsatı 249 bin TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi yapıyor.

Yılmaz Aydoğan: “ İstanbul’da yaşam kuzeye taşınırken Pendik’in geleceğini öngörerek Yayalar’ı inşa ediyoruz ”

Satya Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aydoğan kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “İstanbul, yakın zamanda hizmete girecek olan yeni havalimanı ve ardından inşasına başlanacak Kanal İstanbul gibi dev projelerde büyük bir değişime hazırlanıyor. Yaşamın İstanbul’un kuzeyine taşındığı bir dönemde Satya olarak Pendik’in geleceğini ön görerek Yayalar Projesi’ni inşa etmeye başladık. Yayalar Pendik, şehir merkezindeki tek havalimanı olacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 dakika uzaklıkta olmasının yanı sıra konumu itibarıyla bölgedeki üniversitelere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve ulaşım akslarına yakınlığıyla tercihleri etkileyecek birçok faktörü bünyesinde barındırıyor.”

Avantajlı Lokasyon, Yüksek Getiri