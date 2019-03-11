Son samuray Hiroo Onoda... Ülkesi teslim oldu, tek başına savaştı

Japonya, 19'uncu yüzyılın 2. yarısında hayata geçirdiği reformlarla güçlü bir ekonomik atılım gerçekleştirdi. Ancak ada devletinin nüfusunun hızla artması ve kaynak yetersizliği ülkeyi komşu ülkelerde işgale zorladı.

Japonya ilerleme hedefi yolunda Kore, Liaodong Yarımadası, Tayvan ve Mançurya'nın kontrolünü ele geçirdi.

1940-42 yılları arasında durdurulamayan Japonya, ABD ve Büyük Britanya'nın elindeki bölgelere saldırdı. Çinhindi, Burma, Hong Kong, Malezya ve Filipinler'i işgal etti.

Japon ordusu, Havai Adaları'ndaki Amerikan Pearl Harbor üssüne saldırdı ve Endonezya'nın büyük bir bölümünü ele geçirdi. Hemen ardından Yeni Gine ve Okyanusya adalarını işgal etti.

1944 yılında İngiliz ve Amerikan kuvvetleri, Japon ordusuna karşı geniş çaplı bir karşı saldırı harekatına başladı.

HİROO'NUN HİKAYESİ

Hiroo Onoda, 19 Mart 1922 yılında Japonya'nın Vakayama eyaletindeki Kamekawa köyünde doğdu. Gazeteci olan babası aynı zamanda yerel mecliste görevliydi. Onoda öğrencilik yıllarında dövüş sanatları ve kılıç eskrime meraklıydı.

Mezun olunca bir ticaret şirketi olan Tajima'da çalışmaya başladı ve Çin'in Hankow kentine taşındı. Çince ve İngilizce öğrendi. Kariyerinin başında olan Onoda, 1942 sonlarında piyade olarak orduya alındı.

1944 yılında kıdemli çavuş olan Onoda, komuta personeli eğitimi aldı. Kısa süre sonra da Nakano Ordu Okulu keşif ve sabotaj komuta eğitimlerinden geçti. Kısa süre sonra da 4. Ordu Genel Merkezinin bilgi departmanına atandı ve

Filipinler'e gönderildi ve Onoda'ya Anglo-Amerikan birliklerine karşı çalışan birliklere önderlik etme emri verildi.

''NE OLURSA OLSUN GÖREVİNİZE DEVAM EDİN''

Japonya Silahlı Kuvvetleri Korgenerali Shizuo Yokoyama, Onoda'nın da bulunduğu sabotaj birimine, irtibatın kesilmesi durumunda bile durmaksızın görevlerine devam etme tallimatı verdi. Her ne olursa olsun verilen görevleri yerine getirmeye devam etmelerini emretti.

Komuta görevi verilen Onoda'ya teğmen rütbesi verildi ve ardından Japon ordusunun iyi durumda olmadığı Filipin adası Lubang'a gönderildi. Genç subay, morali bozulan askerler içinde düzeni yeniden tesis etmeye çalışırken Amerikan ordusu 28 Şubat 1945'te adaya indi.

Japon birlikleri kısa sürede bertaraf edildi. Yok olan garnizondan geriye Onoda ve 3 asker kaldı. Ormana çekilerek gerilla savaşı için hazırlık yapmaya başladılar.

ONODA'NIN SAVAŞI BAŞLIYOR

ABD Pasifik Savaşı sırasında 6 Ağustos 1945'te Janponya'nın Hiroşima kentini, 3 gün sonra 9 Ağustos 1945'te Nagazaki'yi tarihte ilk kez kullanılan atom bombaları ile adeta dünya üzerinden sildi.

2 Eylül 1945'te, Japonya Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu ve Genelkurmay Başkanı Yoshijiro Umezu, Amerikan savaş gemisi Missouri'de Japonların koşulsuz teslim olmasını öngören anlaşmayı imzaladı.

ABD askerleri savaşın sona ermesiyle, Japonların emir komuta zincirini bırakıp teslim olması için ormanlarda dahil her yere broşürler dağıttı. Ancak Onoda beraberindekilere askeri dezenformasyondan bahsederek provokasyona uymayacaklarını söyledi. 1950'de grubundaki savaşçılardan biri olan Yuichi Akatsu, Filipin kolluk kuvvetlerine teslim oldu ve Japonya'ya geri döndü. Böylece Onoda ve arkadaşlarının hala o ormanda savaştığını öğrendiler.

Benzer haberler Japonya'nın daha önce işgal ettiği diğer ülkelerden de gelmeye başladı. Bunun üzerine harekete geçen Japonya, askerlerinin ülkelerine dönüşü için bir komisyon kurdu. Ancak askerlere ulaşmak çok zordu. Çünkü ormanın derinliklerinde saklanıyorlardı.

ÖLDÜ VE DİRİLDİ

Onoda ve kalan 2 Japon askeri 1954 Yılında Filipin polisiyle çatışmaya girdi. Çatışma'da Onbaşı Shoichi Shimada öldü. Japon komisyonu herekete geçerek Onoda ve yanındaki diğer askerle irtibata geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Komisyon 1969 yılında Onoda ve beraberindekileri ölü ilan etti.

Ancak ormanlarda gezmeye devam eden Onoda, 1972'de bir kez daha yüzünü gösterdi. Beraberindeki son Japon askeri Kinsity Kodzuka ile birlikte Filipin polisine yönelik bir sabotaj planı yaptılar. Ancak hazırladıkları patlayıcı düzeneği

son anda arıza verdi ve patlamadı. Bunun üzerine Onoda ve Kodzuka silahlı çatışmaya girdi ve Kodzuka da çıkan çatışmada öldü. Çatışmanın ardından Onoda'nın yaşadığı gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bunun üzerine Japonya bölgeye bir arama ekibi gönderdi.

Onoda ormandaki yabani meyvelerle ve avladığı hayvanlarla beslendi. Ara ara yağ, patlayıcı gibi ihtiyaçlarını edinmek için köylüleri yağmaladı, ineklerini öldürdü. Bu yağmaları esnasında eline dünyayı takip edecek gazete, dergi benzeri

yayınlar geçti. Ancak bu yazımlardaki Japonya'nın yenildiği bilgilerine inanmadı. O hala Japonların bir yerlerde Amerikalılarla savaştığını düşünüyordu.

SİLAHLARA VEDA

Japon gezgin ve maceracı Norio Suzuki, kimseye inanmadan savaşa devam eden Onoda'yı bulmak için Filipinler'e doğru yola koyuldu. 1974 yılında adaya gelen Suzuki, Onoda'nın fotoğraflarını çekmeyi başardı. Japonya'ya dönüşünde olay sansasyonel bir hal aldı.

Harekete geçen Japon yetkililer Onoda'yı Lubang'a gönderen komutanlardan Binbaşı Yoshimi Taniguchi'yi buldu. Savaştan sonra bir kitapçıda çalışan Taniguchi, 9 Mart 1974'te ABD ordusu ile temasa geçirilerek Onoda'ya bir haber gönderildi.

Emri alan Onoda, ertesi gün Lubang'daki Amerikan radar istasyonuna geldi. Onoda buraya bir tüfek, el bombası, çeşitli mühimmat ve bir samuray kılıcı ile gelerek teslim oldu.

ÜLKE BAŞKANI HAYRAN KALDI

Filipinler'de yetkililer Onoda ve beraberindeki yürüttükleri gerilla savaşında ABD ve Filipin askerlerinin yanı sıra aralarında sivillerinde bulunduğu 100 kişinin yaralandığını yaklaşık 30 kişinin de öldüğünü açıkladı. Bunları gerekçe

gösteren makamlar ''memur cinayetine ölüm cezası'' yasası gereği Onoda'nın idamını onadı.

Ancak ülkenin Başkanı Ferdinan Marcos, Japonya ile yürütülen temasların ardından Onoda'nın silahlarının teslim edilip ülkesine iadesini istedi. Marcos bununla kalmayıp askeri sorumluluğu nedeniyle Onoda'ya övgüler yağdırdı.

Onoda, 12 Mart 1974'te ülkesi Japonya'ya döndü. Tepkiler ise farklıydı. Halkın bir kesimi onu görevini bırakmayan bir Japon kahramanı olarak görürken, bir kısmı da savaş suçlusu olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Onoda, Japon imparatorunun onuruna layık hareket etmediğini belirterek, imparatoru tanımadığını açıkladı. Kabine, Onoda'ya geri dönüşünün onuruna 1 milyon yen (3.4 bin dolar) para takdim etti. Birçok hayranıda onun için para topladı. Ancak Onoda toplanan parayı ölen Japon savaşçıların ruhlarına tapınılan Yasukuni Mabedi'ne bağışladı.

ONUN HİKAYESİ JAPON ASKERLERİNE İLHAM KAYNAĞI OLDU

Onoda'nın direndiğini öğrenen ve teslimiyet şartlarını kabul etmeyen bazı Japon subayları, savaşmaya devam etti. Böylece, Japon birlikleri 1945 Aralık ayına kadar, Saipan adasındaki Amerikalılara direndiler. 1947'de, 33 askerden oluşan bir birimi komuta eden Teğmen Hey Yamaguchi, Peleliu adasındaki Amerikan üssüne saldırdı ve eski komutanının emriyle teslim oldu. 1950'de Binbaşı Takuo Ishii, Çinhindi'deki Fransız birlikleriyle bir savaşta öldürüldü.

Japon ordusundaki bazı subaylar ise yenilgiden sonra Amerikalılar, Hollandalılar ve Fransızlarla savaşan ulusal devrimci gruplara katıldı.

IŞIKLAR SÖNÜYOR

Onoda, doğa bilgisini gençlerin sosyalleşmesi için kullandı. Pedagojik başarılarından dolayı Japonya Kültür, Eğitim ve Spor Bakanlığı'ndan ödül aldı. Topluma hizmetlerş onur madalyası ile ödüllendirildi. Onoda, 16 Ocak 2014 tarihinde Tokyo'da yaşama gözlerini yumdu.