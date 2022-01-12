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  • Savaş mağduru 15 yaşındaki Muhammed Türkiye'de sağlığına kavuşacak
Güncel

Savaş mağduru 15 yaşındaki Muhammed Türkiye'de sağlığına kavuşacak

Suriye'deki iç savaşta vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli kalan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, İstanbul'da geçirdiği ameliyat sonrası yeniden Samsun'a dönerek fizik tedavi görmeye başladı.

AA12 Ocak 2022 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:29
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Sağlığına kavuşmak için yaptığı destek çağrısının Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından Türkiye'de tedavi altına alınan Şehabi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından bir süre tedavi edildi.

Şehabi'nin sağlığına kavuşması ve ağrılarının dinmesi için ameliyat edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Samsun'dan 8 Kasım 2021'de İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Şehabi, İstanbul'da 8 saat süren operasyonunun ardından ataklarında azalma ve sağlık durumunda iyileşme gözlenmesi üzerine taburcu edilerek yeniden Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine getirildi.

Merkezdeki uzmanlar, Şehabi'nin yürüyebilmesi için önemli gelişim sağlandığını, bu yöndeki tedaviyi sürdüreceklerini belirtti.

  • Savaş mağduru
  • Suriyeli
  • ameliyat

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