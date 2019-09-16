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Savaşın çocuklarının buruk eğlencesi

Esad’ın bombalarından kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara gelen çocuklar, bir STK’nın girişimiyle oyun dolu bir gün geçirerek savaşın dehşetinden bir parça olsa da uzaklaşma imkanı buldu.

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Suriye'de Esad rejiminin bombalarından kaçıp İdlib’deki zeytinliklere sığınan savaş çocuklarını hayırseverler unutmadı. Savaşın gölgesinde hayatlarını sürdüren çocuklar için oyun etkinliği düzenlendi. Çocuklar yaşadıkları trajediyi oyunlarla kısa süreliğine de olsa unutarak mutlu oldu. 

Esad rejiminin İdlib’de sivillere yönelik düzenlediği saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivil yaşamını yitirirken, binlercesi de saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın zeytin tarlalarında kurulan çadırlara yerleşmişti. Çeşitli yardım derneklerinin bölgeye yerleşen sivillerin temel ihtiyaçlarının sağlanması için yürüttükleri çalışmalar devam ederken Suriye merkezli Violet (Menekşe) isimli yardım kuruluşu çocuklara yönelik bir oyun etkinliği düzenledi. 

SAVAŞIN DEHŞETİNİ UNUTTULAR

Her gün ölüm haberlerinin geldiği İdlib’te yaşayan çocukların düzenlenen oyun turnuvasında yaşadıkları trajediyi bir an olsun unutup eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Savaşın çocuklarının oyuncak atlarla oynadığı, çuvallarla yarış yaptığı, palyaço ve maskotkarla neşelendiği, balon ve toplarla eğlendiği kareler tüm acılara rağmen mutlu olmak için küçük şeylerin bile yeterli olduğunu anımsattı. 

Yardım kuruluşunun Medya Koordinatörü Muslem Sayed ise yaptığı açıklamada, “Bölgedeki kampı gereklilikleri tespit etmek için ziyaret ettik. Sonrasında anne babalarla birlikte elde olan imkânlarla böyle bir aktivite planlamaya karar verdik. 2 gün sonra ise gerekli hazırlıklarımız ile kampa geri geldik ve etrafı hazırladık. Çocuklar çok mutlu oldular, sevinçten havalara uçtular “ ifadelerini kullandı. Koordinatör ayrıca çocuklardan birinin kendilerine, “Çok mutluyum, hayatımda ilk kez böyle hissediyorum, ne zaman geri geleceksiniz?” dediğini aktardı.

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

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