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Savaşın ortasında insanlık dersi: Azerbaycan askerleri, Ermeni esir askerin yaralarını sardı

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken bir Ermeni asker Azerbaycan ordusuna esir düştü. Azerbaycan askerleri, esir düşen yaralı Ermeni askere ilk tıbbi müdahaleyi yaptı. Azerbaycan askerinin düşman askeri de olsa yaralı bir insana gösterdiği şefkat kamuoyu tarafından 'insanlık dersi' olarak yorumlandı.

16 Eylül 2022 Cuma 11:23 - Güncelleme:
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Salı günü Ermenistan ordusunun provokasyonları sonrası Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışmalar başladı. O çatışmalar sırasında bir Ermenistan askeri yaralı olarak esir düştü. Azerbaycan askerleri Ermeni askere yardım etti. İlk tıbbi müdahale yapıldı. Ardından kıyafetleri giydirildi. Yaralı Ermenistan askerine şefkat gösteren Azerbaycanlı askerlerin davranışı takdir topladı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışmalarda 105 Ermeni askerin öldüğünü açıklamış, Azerbaycan da Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

İki ülkenin, dün yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

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