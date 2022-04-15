'Savaşın Türkiye ekonomisine etkilerini dikkatle takip ediyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) işbirliğinde "Rusya-Ukrayna Savaşı: Küresel Ticarete Etkileri" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların küresel ekonomik sisteme etkileri ve buna karşı alınacak önlemlerin neler olabileceği konusu ele alındı.

Savaşın ekonomik etkilerini dikkatle takip ettiklerini dile getiren TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 'Pandemi sonrası değer zincirlerindeki kopmalar, ham madde fiyatlarındaki artış, arz güvenliği sorunları ve ülkeler arasındaki farklı toparlanma süreçleri ile mücadele ederken, bu defa Rusya - Ukrayna savaşı dünyanın gündeminde oturdu. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırısını kabul edilemez olarak görüyoruz. Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yanayız. Öte yandan Rusya da Ukrayna da bizim yakın komşumuz. Her ikisi de önemli ticaret ortaklarımız. Dolayısıyla yanı başımızdaki bu savaşın, Türkiye ekonomisine etkilerini de dikkatle takip ediyoruz' diye konuştu.

Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uygulamaya başladığı yaptırımların da küresel ticaret ve finans yapısını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Kıran, 'Önümüzdeki dönemde, orta ve uzun vadede, bu yaptırımların küresel ekonomiyi nasıl dönüştüreceğini şimdiden öngörmek çok da kolay değil. İş dünyasının ve ilgili kesimlerin bir araya gelerek bu konuyu derinlemesine irdelemesinde fayda görüyoruz' dedi.

'KÜRESEL TİCARETİN DENGELİ ARTMASI, ÇATIŞMA OLASILIĞINI AZALTACAKTIR'

Kamu özel sektör işbirliğinin bu dönemde daha da önem kazandığını aktaran Kıran, 'Türkiye olarak, bu yeni dönemde ülkemizi ve iş dünyamızı iyi konumlayabilmemiz için, gereken adımları hızla atmamız lazım. Bunun için de kamu-özel sektör diyaloğunu daha da sıklaştırmak, uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ortak akılla bu süreçte kazanan ülkeler arasında konumlanmak gerekmektedir. Karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye dayalı ekonomik büyüme modelleri artık değişmek zorunda. Bu daha yeşil bir ekonomi anlamına geliyor. Yeşil dönüşüme hazır olmak gerekiyor. Son olarak da daha adil ve küresel bir ticaret mimarisine ihtiyacımız var. Kurallara dayalı uluslararası ticareti güçlendirmemiz gerekiyor. Çünkü en önemli yoksulluğu azaltma ve kalkınma aracı ticarettir. Küresel ticaretin dengeli artması, çatışma olasılığını azaltacaktır' ifadelerini kullandı.

Kıran, konuşmasına şöyle devam etti: 'Küresel kriz yangınını bir yandan derinden hisseden kesim iş dünyasıyken, diğer taraftan buna çözüm geliştirecek, umudu ayakta tutan kesim de iş dünyasının ta kendisidir. Kriz varsa çare de olmalıdır. Küresel ticaretin toparlanabilmesi için yeni nefes aldıran çözümler ortak akıl ile bulunabilir. Bu dönemde biz Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesine odaklandık. TOBB, ICC ve ICC Türkiye Milli Komitesi olarak Türkiye ve bölgede girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, "ICC Girişimcilik Merkezi - İstanbul Bölge Ofisi"ni kurduk. Biz, ICC'nin kurduğu ilk Merkez olduk. TOBB - ETÜ ile birlikte girişimciliği her anlamda ele alan kapsamlı ve aynı zamanda odaklı eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda, ICC bünyesindeki girişimcilik Merkezleri de her geçen gün artıyor. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta ICC'nin Ukrayna'da açtığı girişimcilik merkezinin de hayırlı olmasını diliyoruz. Ülkenin toparlanma sürecinde, girişimcilere ciddi katkılar sağlayacağına eminim.'

Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili konuşan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton ise 'Büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Rusya'nın işgalidir bu. Mülteci kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye mültecilere cömertçe ev sahipliği yaptı. Ukrayna'da mültecilerin yüzde 80'i çocuklar ve kadınlar. Rusya'ya yaptırımlar uygulanıyor. 20 ve 21. yüzyılda bu kapsamda bu ölçekte yaptırımlar görmemiştik. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi söz konusu, askeri değil de yaptırımlar ile karşılık vermeyi tercih ediyoruz' şeklinde konuştu.

'UKRAYNA'DA ACİL İHTİYAÇLARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Krizden uzakta değil krizin içinde olduklarını belirten Denton, 'Acil ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Sağlık ihtiyaçları için destek veriyoruz. Ukrayna'da ICC varlığını sürdürüyoruz. Finansal destek veriyoruz. Özel sektör olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız ile ekonomik dayanıklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Ukrayna özel sektörünün bu krizden az hasarlı çıkması için çalışıyoruz. İş dünyasının da harekete geçmesini istiyoruz. İnsani desteği tesis etmek için çalışacağız. İş dünyasının insani çabaları desteklemesini bekliyorum' dedi.