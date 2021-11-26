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Savcı, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada savcı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

AA26 Kasım 2021 Cuma 15:10 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 15:10
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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmalarına devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 11.00 sıralarında başlayan duruşmada, sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı.

Beyanların alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile verilebilecek cezanın üst sınırı dikkate alındığında tutukluluk süresinin ölçülü olduğunu belirterek, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirip ara kararlarını açıklamak üzere duruşmaya 15 dakika ara verdi.

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