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Güncel

Savcı-polis yalanı ile 3 kilo 600 gram altın dolandıran 3 zanlı yakalandı

BURSA'da, telefonla arayıp kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak L.G.K.'nın (55), 3 kilo 600 gram altınını alan 3 dolandırıcı yakalandı.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi15:29 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:29

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. L.G.K. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı-polis olarak tanıtarak; kadına kullandığı telefon numaralarından terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin olduğunu, adına sahte kimlik ile 18 adet çeşitli bankalardan kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi. Şüpheliler L.G.K.'ya, evinde bulunan ziynet eşyalarını ve paraları poşete koymasını ve belirledikleri adrese bırakmasını söyledi. Görüntülü arama yaparak altınları gören dolandırıcılar aynı anda L.G.K.'nın eşi S.K.'yı da arayarak ona da telefon numarasının terör örgütü FETÖ/PDY üyesi şahıslarla irtibat halinde olduğunu söyleyerek oyalayıp, S.K.'nin eşine ulaşmasını engellediler.

DOLANDICILIĞI ŞANLIURFA'DAN YÖNETMİŞLER

Dolandırıcılara inanan L.G.K. piyasa değeri 1 milyon 400 bin lira olan 3 kilo 600 gram külçe ve cumhuriyet altın, bin 60 Dolar ve bin 50 Euro'yu poşete koyarak şüphelilerin belirlediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan L.G.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 150 güvenlik kamerası inceledikten sonra altın dolu poşetin T.G. (20) tarafından alındığını, şüphelinin Bursa'dan Gebze'ye oradan da otobüsle Şanlıurfa'ya gittiğini belirledi. ‘Eldenci’ diye tabir edilen T.G., Şanlıurfa'da dolandırıcılığı yöneten M.Ç. (31) ve İ.H.G.'ye (24) teslim ettiğini belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Altınlara da el koyan ekipler, şüphelileri Bursa'ya getirdi. Burada alınan ifadelerinde suçlarını kabul eden şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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