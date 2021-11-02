Savcı Sayan: İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz

2 Kasım 2021 Salı 12:21 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:21

İstanbul'da, aylardır çözülemeyen "bozuk otobüs" sorununa Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan el attı.



"BİZİM OTOBÜSLER, İTELEMEDEN GİDİYOR"

Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile yaptığı telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başkanım bizim otobüsler itelemeden gidiyor. İsterseniz size de gönderelim, eskiden bizim orada ot arabalarını iteliyorlardı, bakıyorum İstanbul'da da otobüslere sırt veriyorlar. Talepte bulunursanız İstanbul'a sembolik de olsa 2 otobüs göndeririz."

"Partiler farklı da olsa İstanbul hepimizindir. İsterlerse biz de 2 otobüsle katkı yapabiliriz. Mehmet Tevfik Göksu başkanım bize vekalet edebilirsiniz."