Savcı, Yunanistan'a firar eden 8 FETÖ'cünün dosyasının ayrılmasını talep etti
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterlerle İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen Cumhuriyet Savcısı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın dosyanın ayrılması talep etti.
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