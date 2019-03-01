Savcıdan öğretmenlere halı saha gözaltısı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde savcının, halı saha keyfi için 14 öğretmeni gözaltına aldırması büyük tepki çekti. Önceki akşam 21.00 ile 22.00 saatleri arasına halı saha için rezervasyon yaptıran 14 öğretmen, hazırlıklarını yapıp sahaya çıktı. Bu sırada, Çermik Başsavcısı Mehmet Kıran’ın da aralarında bulunduğu grup sahaya geldi. Savcı Kıran, halı sahada kendi grubunun futbol oynayacağını söyledi. Şaşıran öğretmenler sahayı terk etmelerini söyleyen savcıya itiraz etti. Öfkelenen savcı, polise talimat vererek 14 öğretmeni gözaltına aldırdı. Saha içine giren polisler, öğretmenleri formalarıyla birlikte polis merkezine götürdü. Burada 1 saat GBT sorgusu yapılan öğretmenler ardından serbest bırakıldı.

POLİS SAHAYA GİRDİ

Skandal gözaltının patlak vermesinin ardından 24 TV’nin ulaştığı öğretmenlerden biri olay anına ilişkin “Biz ısınma hareketleri yaparken sahaya girdiler, 7-8 dakika sonra çıktılar. 10 dakikaya yakın maç oynadıktan sonra sahaya polis arkadaşlar girdi. Sahada kimliğimizi istediler, GBT sorgusu yapacaklarını söylediler. Biz de ‘Kimliklerimiz soyunma odasında” dedik. Soyunma odasından kimliğimizi aldırıp formalarla emniyete götürdüler” dedi.

SONRA MAÇ YAPTILAR

Öğretmenlerden Emrah K ise “Bizden sonra sahaya girip bizim saatimiz dediler. Hatta o sırada halı saha sahibi de geldi, ‘Öğretmen arkadaşların saati’ dedi. Bunun üzerine Savcı bey dışındakiler sahadan çıktı. Hatta arkadaşları çağırmasına rağmen Savcı bey ‘Ben gitmiyorum’ dedi. Sonra telefonunu aldı, saha dışındaki sandalyeye oturdu. Maçın 10’uncu dakikasında polisler sahaya girdi. 1 saatlik sorgunun ardından emniyetten döndüğümüzde sahada savcı beyin maçı vardı” diye konuştu.

FETÖ’DEN İHRACI İSTENMİŞ

Öte yandan keyfi gözaltı verdiren Başsavcı Mehmet Kıran’ın, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kıran’ın itirazı üzerine görevine döndüğü öğrenildi.

Bakan Gül: Konunun takipçisiyim Olayın ardından Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Abdulhamit Gül Twitter’dan “Çermik’te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim” açıklamasını yaptı. Bakan Gül ayrıca, “Herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir meslek hiçbir şekilde imtiyaz doğurmamaktadır” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise sosyal medyadan Çermik’teki öğretmenlerin yaşadığı durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.