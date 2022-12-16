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Savcılık tek tek açıkladı... İmamoğlu'na verilen 'ceza yeterli bulunmadı' algısı çürütüldü

YSK üyelerine hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada kesinleşmemiş 2 yıl 7 ay 15 gün kararı çıkmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemeye sunduğu dilekçe ile istinaf süresinin korunmasını istedi. Konuya ilişkin bazı basın-yayın ve sosyal medya hesaplarında oluşturulmaya çalışılan 'İmamoğlu'na verilen ceza yeterli görünmediği için dilekçe verildi' algısı çürütüldü. Söz konusu dilekçenin Türkiye'de görülen birçok davada da olduğu gibi usül ve esaslara uygun olduğu bildirildi.

16 Aralık 2022 Cuma 01:17 - Güncelleme:
Savcılık tek tek açıkladı... İmamoğlu'na verilen 'ceza yeterli bulunmadı' algısı çürütüldü
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetmişti.

"VERİLEN CEZA AZ BULUNDU" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Savcılığın Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu süre tutum dilekçesinde, verilen cezanın az ya da çok bulunduğuna dair bir ibarenin yer almadığı ortaya çıktı.

Savcılığın sunduğu dilekçenin gerekçesi olarak, mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olup olmadığının bilinmemesi nedeniyle, İmamoğlu'nun lehine ya da aleyhine olabilecek işlerin gözlemlenebilmek adına böyle bir işlemde bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'de görülen davaların çoğunda uygulanan "süre tutum dilekçesinin" usulen yapıldığına dikkat çekildi.

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