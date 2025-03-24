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Savcılıktan karar çıktı: Ankara'daki eylemlerde gözaltına alınan 3 şüpheliye ev hapsi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da düzenlenen gösteride gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
Savcılıktan karar çıktı: Ankara'daki eylemlerde gözaltına alınan 3 şüpheliye ev hapsi
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Ankara'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan eylemlerde 22 Mart Cumartesi günü 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi, 18 şüpheliise imza atma şeklinde adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 22'si adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheliye ise bir hafta ev hapsi verildi.

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