Savcılıktan Mabel Matiz'e FETÖ yanıtı: Vatandaş, şüphelenme ve şikayet hakkına sahiptir

Bir vatandaş, 'Ya Bu İşler Ne' şarkısının klibinde FETÖ'nün simgelerinden 1 doları kullanarak örgüte destek olduğunu iddia ettiği Mabel Matiz'i savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.

'İHBAR HAKKINI KULLANDI'

Ünlü şarkıcı suçlamayı reddederken, savcılık soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ardından Matiz, kendisini ihbar eden kişiden şikayetçi oldu. Ancak savcılık, vatandaşın ihbar hakkını kullandığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

TOPLUMSAL TRAVMA

Savcılığın kararında şu ifadeler yer aldı: "15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan toplumsal travma sonrası bu klibi izleyen bir vatandaşın; klibi çekenlerin veya sanatçının, hain FETÖ ve darbe girişimiyle bağlantılı olabileceği şüphesini yaşaması, görünür bir gerçektir. Matiz hakkındaki soruşturma, delil yetersizliği gerekçesiyle kapanmış ve Matiz'in üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna dair yargısal bir kanaatin olmadığı anlaşılmıştır."

(Sabah)