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Savcının bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında müstehcen fotoğraflar ele geçirildi

Cumhuriyet Savcısı olan 34 yaşındaki Ü.K.’nin bilgisayarında yapılan aramada ele geçirildi herkes şoke oldu. Savcının bilgisayarında yüzlerce müstehcen çocuk görüntüleri bulundu.

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Cumhuriyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi. İncelemede, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi. Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.
 
 
(Sabah)

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