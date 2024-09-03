Savcıya saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün savcılığa teslim olmasının ardından tutuklanmasına karar verilen şüpheli Erol Gök, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda, pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli Gök, ifadesinde şunları kaydetti:

"Savcımızdan ve herkesten özür diliyorum. Avukatımın adli tatilde olmasından dolayı gelemedim, bugün kendim geldim. Kızımın okulu başlayacak, bana ihtiyacı var. Her şey bir anda oldu, çocuklarımın refleksi ile benim de babalık duygularım ile orada bu durum yaşandı. Serbest bırakılmayı, hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

- OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların Erol Gök ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti.

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli Erol Gök, dün soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.