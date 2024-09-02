Savcıya yapılan saldırı güvenlik kamerasında

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin, tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Bu arada, İşçimen'e yönelik saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, restoranın otoparkından çıkan İşçimen'in aracından inerek arkadan gelen arabaya doğru gitmesi, araçtakilerle tartışması, ardından arabadan inen bir kişinin İşçimen'e saldırarak darbetmesi yer alıyor. Olayı görenlerin müdahale ederek saldırganı engellemeye çalışması da görüntüde bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki bir restoranın otoparkından çıkarken saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisi üzerinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edilmişti. İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.