SAVTEK Dergi Aralık sayısı çıktı

Aralık sayısının kapak dosyasında, Türkiye'nin yurt dışındaki askerî üsleri ve bu üslerin bölgesel/küresel güvenlik politikalarındaki rolü ele alınıyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE SATHI MÜDAFAA

Türkiye'nin Irak, Suriye, Somali, Libya, KKTC ve Afrika'daki varlığının; yalnızca askerî bir konuşlanma değil, "sınırların ötesinde savunma hattı kurma" stratejisinin parçası olduğu, veriler ve haritalarla analiz ediliyor.

TAKVİYE KUVVET – EUROFIGHTER TYPHOON

SAVTEK Dergi Aralık sayısında, Eurofighter Typhoon tedarik sürecine Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması sonrasında oluşan hava gücü ihtiyacının nasıl yönetildiği, Eurofighter'ın bu resimde nasıl bir "geçiş çözümü" ve stratejik kaldıraç sunduğu detaylı biçimde ele alınıyor. Ayrıca Typhoon'un teknik kapasitesi, AESA radar altyapısı, Avrupa savunma sanayiiyle iş birliği boyutu ve KAAN programı ile olası sinerjiler, hem askerî hem de jeopolitik perspektiften analiz ediliyor.

SAFE FONUNDA TÜRKİYE AVANTAJI

Avrupa Birliği'nin yeniden şekillenen güvenlik mimarisini ve SAFE Fonu çerçevesinde savunma yatırımlarını masaya yatıran bu bölüm, Türkiye'nin burada elde edebileceği stratejik ve ekonomik avantajlara odaklanıyor.

DEMİR PERDE – SAVUNMANIN DÖNÜŞÜMÜ

"Demir Perde: Savunmanın Dönüşümü" başlıklı dosya, Soğuk Savaş'tan günümüze uzanan süreçte savunma doktrinlerinin nasıl evrildiğini ortaya koyuyor. Leopard 2A8 üzerinden yürüyen tartışmalar, ağır zırhlı platformların maliyeti, kamikaze dronlar ve hibrit harp ortamında klasik tank konseptinin karşılaştığı meydan okumalar çarpıcı örneklerle ele alınıyor.

SAVTEK Dergi'nin Aralık sayısı; derin analizleri savunma sanayiindeki son projeleri, sahadan operasyonel tecrübeleri, küresel güç dengelerini ve yeni nesil tehditleri her ay bütüncül bir bakış açısıyla okurla buluşturmaya devam ediyor.