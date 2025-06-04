SAVTEK Dergi Haziran sayısı çıktı!

Türkiye'nin savunma ve güvenlik vizyonunun derinlemesine ele alındığı bu sayıda, küresel tehdit algılarının değişimine paralel olarak yeniden şekillenen güvenlik mimarisine ve profesyonel ordu anlayışına odaklanılıyor.

DEĞİŞEN GÜVENLİK MİMARİSİ: PROFESYONEL ORDU

Küresel ölçekte güvenlik paradigması köklü bir dönüşümden geçerken, Türkiye'nin de savunma yaklaşımı profesyonelleşme ekseninde yeniden şekilleniyor. Zorunlu askerlik sisteminden uzmanlaşmış, yüksek teknolojiyle donatılmış profesyonel ordu modeline geçiş, sadece askeri değil; stratejik, lojistik ve insan kaynağı boyutlarıyla da yeni bir güvenlik mimarisini beraberinde getiriyor. SAVTEK Dergi'nin Haziran sayısında bu dönüşüm tüm yönleriyle mercek altına alınıyor.

ÇELİK YIRTICI YENİ NESİL TANKLAR

Sahada yüksek performans gösteren yeni nesil tankları ele alan SAVTEK, zırh teknolojisinden hareket kabiliyetine, kompozit yapıdan dijital kontrol sistemlerine kadar pek çok kritik özelliği bu ay masaya yatırıyor.

TERÖRSÜZ COĞRAFYA

Bu ay SAVTEK'de, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları, istihbarat entegrasyonu ve insansız sistemlerle desteklenen güvenlik stratejileri, savunma diplomasisinin artan rolü ve bölgesel barışa katkı sağlayan yeni hamleler de ayrıntılarıyla inceleniyor. Türkiye'nin terörle mücadelede sahada ve masada elde ettiği stratejik kazanımlar bu ay SAVTEK Dergi'de.

YERLİ MÜHİMMAT KÜRESEL GÜÇ: ROKETSAN

SAVTEK Dergi Haziran sayısının özel konuğu Türkiye'nin savunma sanayiindeki stratejik lokomotiflerinden ROKETSAN'ın Genel Müdürü Murat İkinci oluyor. Milli roket, füze ve mühimmat projelerindeki son gelişmelerden ihracat hedeflerine, yapay zeka entegrasyonundan otonom sistemlere kadar birçok kritik konu derinlemesine ele alınıyor. Milli savunma sanayiinin bağımsızlık yolculuğunda kritik eşikleri ve ROKETSAN'ın küresel rekabet gücünü ve savunma teknolojilerinde yerlilik oranının artırılmasına yönelik stratejik vizyon da okuyucularla paylaşılıyor.

SAVTEK Dergi'nin Haziran sayısı; derin analizleri, özel röportajları ve gelecek odaklı dosya konularıyla savunma dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. SAVTEK Dergi Haziran sayısı tüm bayilerde!