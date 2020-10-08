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Güncel

Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İtalya'ya gidiyor. Bakan Akar İtalya Milli Savunma Bakanı Guerini ile görüşecek. Yapılacak olan görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ele alınacak.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:05
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