Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgede ABD ile ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Akar ortak helikopter uçuşlarına ilişkin olarak ise, "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz."