25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7183
  • 6,3213
  • 279.606
  • 99146.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Hulusi Akar, ABD ile ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasının planlandığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgede ABD ile ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını söyledi.

Akar ortak helikopter uçuşlarına ilişkin olarak ise, "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz." 

Camiye giren şahıs abdest alıp, namaz kıldı çıkışta laptop çaldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlıktan Salda Gölü'yle ilgili iddialara yanıt

Bakanlıktan Salda Gölü'yle ilgili iddialara yanıt

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Başkan Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camisi'ni açtı

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Savaşta düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

Barcelona'da Messi depremi!

Barcelona'da Messi depremi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret

ABD'den Türkiye'ye '100 milyar dolarlık' ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtılar

Kanatlarını 1,5 milyon ziyaretçi için açtılar

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları! Clio, Egea, Leon ve Caddy...

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

İlk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA