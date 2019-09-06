Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması
Bakan Hulusi Akar, ABD ile ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasının planlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölgede ABD ile ortak kara devriyesinin 8 Eylül'de başlayacağını söyledi.
Akar ortak helikopter uçuşlarına ilişkin olarak ise, "Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.