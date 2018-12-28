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Savunma Bakanlığı: PKK/PYD'nin Münbiç'te bölge halkı adına diğer unsurları davet etme yetkisi yoktur

Münbiç’e Esed rejimine bağlı güçlerin girdiğiyle ilgili iddialara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Münbiç’ten çekildiğini söyleyerek Esed rejimine bağlı güçlerin buraya konuşlanmasını talep etmesinin ardından rejim güçlerinin Münbiç’e girdiğine ilişkin iddialar hakkın açıklama yapıldı.
 
Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli birtakım açıklamalar yapıldığını belirten MSB, “Tüm tarafları bölgeyi daha fazla istikrarsız hale getirecek kışkırtıcı eylem ve söylemlerden uzak durma konusunda uyarıyoruz. Konu tarafımızdan yakinen takip edilmektedir.” açıklamasında bulundu.

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