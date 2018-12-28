Savunma Bakanlığı: PKK/PYD'nin Münbiç'te bölge halkı adına diğer unsurları davet etme yetkisi yoktur Münbiç’e Esed rejimine bağlı güçlerin girdiğiyle ilgili iddialara ilişkin bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, “Münbiç’le ilgili gelişmeler kapsamında doğruluğu şüpheli bir takım açıklamalar yapılmaktadır. Bölgeyi silah zoruyla kontrol eden YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkı adına açıklama yapma ve diğer unsurları davet etme hakkı ve yetkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.