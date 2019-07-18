Savunma Sanayi Başkanı Demir'den F-35 açıklaması: Türk sanayisi bu durumdan güçlenerek çıkacaktır
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Demir, 'Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir. Ancak Türk sanayisi bu durumdan güçlenerek çıkacaktır.' dedi. Demir, ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirterek Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.
- AA
Demir şöyle konuştu: F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik. Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.
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