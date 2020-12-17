17 Aralık 2020 Perşembe 10:18 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:51

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda soruları cevapladı.

Demir'ın konuşmasından satır başları şöyle

ABD'nin yaptırım kararı

ABD'nin yaptırım kararı 4 kişi ve bir kuruma yönelik.

Savunma Sanayii Başkanlığı alım yapan bir kurum değil, bizim önceliğimiz proje yapmak ve bunların hayata geçmesini sağlamak. Savunma Sanayii Başkanlığının doğrudan gidip aldığı, ithal ettiği proje yok denecek kadar az.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz bundan etkilenme durumunda değil.

Metinde, bu tarihten önce imzalanmış anlaşmalar ve mutabakatları etkilemeyeceği var. O yüzden endişeye mahal yok.

Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil.

Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer.

Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla emir alan bir ülke olmadığını gösterdi, bu da bir ambargo mekanizmasını devreye soktu.

(Savunma ürünlerinin tedariki) Engel 'Hayır' şeklinde gelmiyor, işlemin uzatılması, sürüncemede bırakılması gibi yöntemle yapılıyor.

(S-400) Bizim aldığımız sistem, kendi sınıfında 1 numaralı hava savunma sistemi.



'Türkiye’ye yaptırım' cümlesi yerine, 'Türkiye'de bir kuruma ve 4 kişiye yaptırım uygulandı' cümlesini tercih ediyorum. Gerçek boyut bu.



Ayrıntılar geliyor...