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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84'ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi.'

IHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:23 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 17:23
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Hassas Güdüm Kiti Projesi kapsamında üretiğimiz HGK-84’ün lazer arayıcı başlık ile vuruş hassasiyeti geliştirildi. Atış testinde yüksek başarı ile hedefi vuran lazer arayıcı başlıklı HGK-84 envantere girdi."

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