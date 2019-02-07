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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayi şirketlerini Silah İhtisas OSB'ye teşvik edeceğiz

Savunma Sanayii Başkanı Demir, savunma sanayi şirketlerinin Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılanmasını teşvik edeceklerini bildirdi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, beraberindeki Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililerle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Burada Vali Sezer'den çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Teknopark'ı ziyaret etti.

Demir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Kırıkkale'de yapılabilecek faaliyetler ve potansiyelle ilgili Vali Sezer ve ilgili yetkililerden bilgi aldıklarını söyledi.

Burada aldıkları notları takip edeceklerini ve önemli işler yapılabileceğini düşündüklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Kırıkkale Üniversitesi Teknopark'ın yeni yapılanması gerçekten heyecan verici. İnşallah Silah İhtisas OSB de çekici hale gelir. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin Silah İhtisas OSB'de yapılanması çekim alanı oluşturacaktır. Şirketlerimizi buna teşvik edeceğiz. Gelecekte çok iyi adımlar atılacağını umuyoruz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) gibi önemli bir kuruluş var ama etrafında da çok güzel bir yapılanma olması mümkün. Kırıkkale MKE ile anılan bir yer olsun ama bunun ötesine de geçsin. İdealimiz bu. MKE de bununla beraber büyüsün."

Demir, savunma sanayi alanında teknik personel yetiştirilmesi için de çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yetenekli çocuklar için belli bir aşamadan sonra artık okulların yetersiz olduğu gerçeği var. Onları biraz daha Ar-Ge'ye ve teknoloji çalışan yerlere yönlendirmek istiyoruz. İkincisi mesleki eğitimi bir üst boyuta taşıyarak şu anda belirli alanlarda uygulamaları olan organize sanayi bölgeleriyle sanayinin kendi faaliyetleriyle iç içe kılmak ve belirli büyük sanayi kuruluşlarımıza belirli okulları sahiplendirip eğitimi aynı zamanda iş yerinde de yaptırıyor olmak. Bu konuda da protokoller zinciri gelecek inşallah. Böyle bir etkinliğimiz olacak."

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